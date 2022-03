OL - Mercato : Tetê s’exprime sur son arrivée au club

Zapping But! Football Club OL - INFO BUT! : Aktürkoglu, Yilmaz… Lyon regarde en Turquie

Son sentiment

« Je suis très heureux d'arriver à Lyon qui est une grande équipe européenne. Je suis convaincu de pouvoir aider l'équipe. J'ai été bien reçu, je suis content et je suis prêt à tout donner. L'OL a une grande histoire avec les Brésiliens, ça a pesé dans ma décision. »

Ses atouts

« Je suis un joueur de dribbles, de vitesse et de finalisation. J'aime jouer sur le côté droit, faire des passes et conclure les actions. Je me suis entraîné en Pologne dernièrement, je me suis entraîné physiquement avec un préparateur »

L’état d’esprit

« J'ai hâte de jouer. J'ai envie de retrouver le terrain et de jouer au foot. Les dernières semaines ont été difficiles et j'en vois le bout. Je suis prêt à jouer. C'est une décision de l'entraîneur. »

Son avenir

« Bien sûr que j'ai envie de rester à Lyon, beaucoup de personnes travaillent sur ça. »

Le coach de l’OL

« J'ai rencontré l'entraîneur Peter Bosz, ça a été un moment important pour moi. J'ai senti beaucoup d'affection. Quand a Claudio Caçapa c'est assez incroyable, ça été mon premier coach en équipe de jeune au Brésil. »

Pour résumer Présenté devant la presse, ce jeudi, le nouveau joueur de l’OL Tetê est revenu sur son arrivée à l’OL et sur ce qu’il va apporter au club. L'ailier brésilien rejoint le club lyonnais jusqu'en juin prochain mais confie qu'il aimerait rester plus longtemps.

Adam Duarte

Rédacteur