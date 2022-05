OL - Mercato : un retour au bercail se confirme pour un ancien du FC Nantes

Zapping But! Football Club Olympique Lyonnais : Quelle est la révélation de l'année à Lyon ?

Comme annoncé le 9 avril par l'insider Mohamed Toubache-Ter, Rémy Riou (34 ans) est proche de s'engager avec l'Olympique Lyonnais, son club formateur où il n'a jamais joué en professionnel. Ouest-France confirme la tendance : l'ancien portier du FC Nantes reviendra au bercail pour être troisième gardien derrière Anthony Lopes et Julian Pollersbeck (s'il reste).

Formé à l'OL au cœur de la fameuse génération 1987 (Benzema – Ben Arfa) où il n'a jamais eu sa chance, Rémy Riou a fait le gros de sa carrière ailleurs, entre Lorient, Auxerre et surtout le FC Nantes où il a été le dernier rempart de la remontée en Ligue 1 (2012-17). Il réalise une saison pleine en Normandie où il s'est bien relancé après ses passages mitigés à Alanyaspor (Turquie) et Charleroi (Belgique) entre 2017 et 2019.

Sauf retournement de situation, le gardien du Stade Malherbe Caen, Rémy Riou devrait revenir à la maison, là où tout a commencé pour lui… à Lyon en tant que 3ème gardien de l’Olympique lyonnais.



Pour résumer Actuellement au SM Caen, Rémy Riou (34 ans) est bien en négociations avec l'OL pour un retour cet été, en tant que troisième portier. Formé chez les Gones à l'époque où ils empilaient les titres, il n'y a jamais joué, partant au FC Nantes et à l'AJ Auxerre.

Raphaël Nouet

Rédacteur