OL - Mercato : un départ se précise, 15 millions dans les caisses

L'OL, en pleine crise institutionnelle entre son ancien président, Jean-Michel Aulas, et John Textor, continue son mercato estival. Et pourrait même remplir ses caisses avec une opération sur le point d'être conclue.

D'après le toujours b bien informé Fabrizio Romano, les dirigeants lyonnais auraient trouvé un accord avec le club allemand de Wolfsburg au sujet d'Amin Sarr. Le deal serait un prêt avec option d'achat obligatoire.

EXCL: Amin Sarr joins Wolfsburg from OL, agreement reached on loan deal with mandatory buy option in case of some conditions 🚨🟢🐺



Understand total package will be worth €15m fee. Sarr will travel tonight to sign and undergo medicals. pic.twitter.com/jF02wvR7Wx