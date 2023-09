OL – Mercato : un grand nom du Milan AC plutôt que Glasner pour remplacer Laurent Blanc ?

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Si l’autrichien Oliver Glasner n’a pas donné de réponse négative à l’OL contrairement à Graham Potter, Julen Lopetegui, Marcelo Gallardo ou encore Will Still, les Gones ne peuvent assurément pas garder tous leurs œufs dans le même panier alors que le banc de la Manschaaft s’est libéré ce dimanche avec le limogeage d’Hansi Flick et que l’ex coach de l’Eintracht Francfort fait partie des favoris.

Gattuso proposé à l'OL

Du côté de Jorge Mendes, on tente aussi de caler l’un de ses poulains à Lyon et si Bruno Lage va sans doute finir la saison du côté de Botafogo, d’autres options existent dans le portefeuille de la Gestifute.

Selon Foot Mercato, le nom de Gennaro Gattuso, libre depuis son passage chaotique à Valence (10 défaites en 22 matchs), serait désormais envisagé du côté de l’OL. Si l’ancien pittbull du Milan AC a été le meilleur milieu défensif de sa génération, on peut cependant douter de la pertinence de ce choix vu le drôle de CV de l’Italien de 45 ans (Sion, Palerme, OFI Crète, Pise, Milan, Naples). Cela permettra au moins de tester l’influence de Jorge Mendes sur John Textor…

