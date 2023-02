OL - Mercato : un problème déjà détecté avec Jeffinho !

Zapping But! Football Club Jean Michel Aulas peut-il vraiment quitter l'Olympique Lyonnais ?

Depuis le début de la saison, l'Olympique Lyonnais a un sérieux problème en attaque. Avec 30 buts inscrits en 21 journées de championnat, il n'a que le 11e total offensif de l'élite, étant devancé par des équipes comme Troyes ou Toulouse. Peter Bosz puis Laurent Blanc ne parviennent pas à réveiller une équipe pourtant composée de joueurs talentueux et expérimentés. Et il semblerait que ce ne soit pas le dernier arrivé, Jeffinho, qui soit en mesure d'améliorer le réalisme des Gones.

En effet, Opta rappelle que l'ailier gauche arrivé de Botafogo est sans doute un bon dribbleur et un bon centreur mais le réalisme devant le but, ce n'est pas sa tasse de thé ! Lors du championnat brésilien de l'an dernier, il a été le pire joueur au ratio but/tirs parmi ceux ayant tenté leur chance au moins 50 fois. Il n'a marqué que 2 fois en 55 tirs, soit un ratio de 3,6%... Il est fort probable que pour ses premiers matches, Laurent Blanc lui demande donc de chercher en priorité Alexandre Lacazette plutôt que de frapper au but !