OL : un renfort de renom pour Laurent Blanc accéléré par le FC Nantes ?

Jean Michel Aulas peut-il vraiment quitter l'Olympique Lyonnais ?

La révolution de palais attendra à l’OL. Si on a appris ces derniers jours que les Gones auraient dans l’idée de recruter le très chevronné Steve Hitchen (ex Tottenham) au poste de directeur sportif, John Textor a calmé son petit monde en interne.

« Pour le moment, John Textor ne souhaite pas se précipiter et veut attendre quelques semaines et [la] demi-finale de Coupe de France à disputer à Nantes le mercredi 5 avril prochain pour envisager ou non une réorganisation interne », assure Foot Mercato.

Au niveau sportif, l’OL est donc plus que jamais piloté par Vincent Ponsot, directeur général du football du club rhodanien, et par Bruno Cheyrou, directeur du recrutement. Quant à Jean-Michel Aulas, il reste un cran au-dessus de la mêlée.