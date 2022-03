OL - Mercato : un vieux cauchemar d’Aulas ne regrette pas son départ

Zapping But! Football Club OL : Peter Bosz doit-il insister avec Thiago Mendes en défense ?

Certains joueurs refusent de signer un contrat professionnel avec leur club formateur pour faire le choix d’aller ailleurs avec plus de garanti ou un meilleur salaire. Un produit de la formation lyonnaise revient sur son départ du club.

Dans l’Équipe, Pierre Kalulu revient sur son départ de l’OL pour l’AC Milan à l’été 2020 : « Je savais que ça allait peut-être prendre du temps, mais que j'allais travailler pour jouer. Je n'avais pas forcément peur de l'échec à Milan car je pouvais aussi rester à Lyon et finir aux oubliettes. En matière de rêve, avec Milan, j'ai mis aussi la barre bien haut. C'était compliqué de se retrouver seul, au début. Mais c'est une ville très plaisante et quand tu as l'étiquette AC Milan, ça aide beaucoup. »

Kalulu: "Je voulais briller avec mes amis à Lyon, mais cela ne s'est pas produit. À Milan, j'ai placé la barre plus haut. C'est ce que j'essaie de faire. C'était compliqué au début parce que j'étais seul, mais Milan est une ville agréable & jouer ici m'a beaucoup aidé." pic.twitter.com/7et90dy4Ey — AC Milan FR (@AC_MilanFR) March 24, 2022

Adam Duarte

Rédacteur