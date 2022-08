OL - Mercato : visite médicale imminente pour Paqueta à West Ham !

Zapping But! Football Club OL - INFO BUT! : les Gones veulent piocher à l'Inter

Selon les informations du journaliste italien, Fabrizio Romano, l'international brésilien (33 sélections) devrait s'envoler ce samedi pour Londres afin de satisfaire la traditionnelle visite médicale et parapher son contrat avec le club anglais. À noter que Flamengo et l'AC Milan, qui sont les deux premiers clubs de Lucas Paqueta, devraient toucher de l'argent grâce à ce transfert.

Lucas Paquetá, expected to fly to England later today in order to undergo medical tests and completed his move to West Ham. It's the final step before done deal, as OL and West Ham have an agreement since Friday. 🛩🇧🇷🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #WHUFC



