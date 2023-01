OL : Blanc annonce une pluie d’absents pour Metz et la date de l’arrivée de Lovren

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

En début de conférence de presse, Laurent Blanc a donné des nouvelles de son groupe. « Nous avons beaucoup de blessés. Corentin Tolisso est en phase de reprise, Alexandre Lacazette est rentré dans le groupe aujourd'hui. Malo Gusto, Houssem Aouar et Henrique ne seront pas là, a-t-il soufflé. On a récupéré Nicolas Tagliafico mardi. Cela fait plaisir d'avoir un nouveau champion du Monde dans l'effectif. Dejan Lovren peut apporter de l'expérience car il en a beaucoup. C'est une bonne recrue. Il remplissait ce qu'on recherchait. Il parle également très bien français et remplit toutes les cases. Il sera là le 6 ou le 7 janvier. »

Blanc veut lancer des jeunes

L’entraîneur de l’OL en a profité pour dire qu’il était ouvert à la perspective de faire jouer encore plus de jeunes lors de la seconde partie de saison. « On fait jouer beaucoup de jeunes joueurs, a-t-il fait remarquer. La Ligue 1 est un championnat difficile. Les équipes se sont améliorées. »

Lancé sur les menaces des groupes de supporters d’agir contre les dirigeants de l’OL en cas de mauvais résultat contre le FC Metz, Blanc leur a répondu : « Les supporters ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Il faut aussi se regarder dans la glace, être droit et juste. C'est à nous d'inverser la tendance. On doit le faire. Tous les matchs sont bons à gagner. La Coupe de France est une belle compétition à jouer, à gagner. Le groupe est jeune. Je m'efforce de leur dire que c'est une compétition à part. On n'a pas le droit de faire la fine bouche. On se concentre sur le championnat et la Coupe. »

🎙 Le coach Laurent Blanc lors du point-presse avant #OLFCM en @coupedefrance : "Nous avons beaucoup de blessés. @CorentinTolisso est en phase de reprise. @LacazetteAlex est rentré dans le groupe aujourd'hui. @gusto_malo, @HoussemAouar et Henrique ne seront pas là." — Olympique Lyonnais (@OL) January 5, 2023

Pour résumer Laurent Blanc était présent en conférence de presse à deux jours de la périlleuse réception du FC Metz dans le cadre des 32es de finale de la Coupe de France (15h30). L'occasion pour le coach de l'OL de faire un point sur son groupe.

