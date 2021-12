OL - Metz : un Lyonnais pris en grippe par les supporters après le match

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Ce mercredi, l’Olympique lyonnais recevait le FC Metz pour le dernier match de l’année civile 2021. Les hommes de Peter Bosz et ceux de Frédéric Antonetti se sont neutralisés sur le score de 1-1. L’ouverture du score pour Lyon de Castello Lukeba, qui a inscrit son premier but en professionnel, n’a pas empêché l’égalisation des Grenats deux minutes plus tard. Au terme d’un match encore soporifique, le score n’a plus évolué.

« Rentre au vestiaire ! »

À la fin du match, Rayan Cherki a été l'un des seuls à être venu remercier les supporters du Kop Virage Nord. Ces derniers ont réservé un accueil particulier à l’attaquant de 18 ans. Rayan Cherki, auteur d’une prestation discutable, n’a pas été épargné. « Rentre au vestiaire ! », « t’as rien fait du match ! », ou encore « arrête de te prendre pour un autre ! » ont été lancés des tribunes envers le joueur qui a continué son tour de stade sans se retourner. Alors que les supporters lyonnais retrouvaient leurs tribunes après presque un mois de matches à huis clos, les retrouvailles avec les joueurs auraient pu mieux se passer. Une victoire aurait arrangé tout le monde.