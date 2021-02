OL - MHSC (1-2) : l’attaque se grippe, la défense craque... Les notes des Lyonnais

Zapping But! Football Club OL : le debrief du match face au RC Strasbourg

Homme du match : Téji Savanier

Note du match : 13/20

Lopes (4) : sauvé par son poteau sur une tentative de Mollet (16e), battu sur la tête de Savanier (20e), le Portugais est fautif d’une mésentente avec Dubois sur le but de Wahi (65e). Sale soirée.

Dubois (3,5) : Impliqué sur les deux buts, coupable de deux erreurs devant Mavididi (33e et 47e), l’international tricolore est passé au travers défensivement. Offensivement, il n’a pas été aidé, privé d’une passe décisive par un raté de Toko (75e).

Marcelo (non noté) : touché à la cheville sur un corner en début de match, le Brésilien a essayé de tenir bon mais il ne s’est jamais remis. Remplacé par Benlamri (5, 26e), qui s’est parfois retrouvé en difficulté et a provoqué bêtement le coup-franc du 2-1. Le Fennec s’est malgré tout accroché.

Diomandé (5) : à l’instar de ses partenaires, le jeune défenseur rhodanien a beaucoup souffert lors du premier acte. Mieux en seconde période après la sortie d’Andy Delort.

Cornet (4) : L’Ivoirien n’a pas beaucoup apporté offensivement. Trop occupé à surveiller son vis-à-vis Gaëtan Laborde. Ce soir, il était focalisé sur l’aspect défensif. Remplacé par De Sciglio (62e).

T.Mendes (5) : dans un milieu lyonnais bousculé, qui a connu plusieurs changements de système, l’ex-Lillois a sans doute été la base la plus stable. Il a fait son match en tentant de combler les (nombreux) trous d’air.

Paqueta (5,5) : L’ancien Milanais a rendu une partition mitigée. S’il a été opportuniste sur le but du 1-1 (45e+2), le Brésilien a aussi manqué une occasion en or à 0-0 (6e). Plus inspiré sur quelques éclairs qu’il ne l’était dans son travail de récupération. Remplacé par Cherki (71e).

Aouar (5) : Du bon et du moins bon. Impliqué sur toutes les actions offensives de l’OL jusqu’à sa sortie, auteur d’une tête décisive sur le but de Paqueta, le Lyonnais a aussi disparu par moment. Notamment dans les temps forts héraultais. Remplacé par Slimani (71e), qui a pesé mais aussi raté quelques situations.

Kadewere (4) : s’il s’est mis en évidence rapidement (premier tir du match après 14 secondes), le Zimbabwéen n’a pas eu la vie facile face à Ristic qui l’a privé d’une belle occasion (54e). Remplacé par Guimaraes pour une réorganisation tactique (62e). Le Brésilien a amené de l'impact.

Depay (5) : pour ses 27 ans, le Néerlandais n’a pas eu de cadeau de la défense héraultaise. A défaut d’être décisif et bien servi par ses partenaires, Memphis a beaucoup décroché et s’est transformé en rampe de lancement sur les attaques de son équipe. Quelques éclairs sporadiques.

Toko Ekambi (4) : Le Camerounais n’était pas dans un grand soir. Si Jonas Omlin l’a d’abord mis en échec sur une belle frappe en pivot (32e), l’ancien de Villarreal a ensuite gâché tout seul la balle du 2-2 (75e).

Conclusion : bousculé par une belle équipe de Montpellier, sa bête noire cette saison (2 matches, 2 défaites), l’OL n’a jamais semblé en mesure de prendre le match à son compte. Ce soir, Lyon a surtout pêché au niveau défensif et cela pourrait peser lourd dans la course au podium en fin de saison.