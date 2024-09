OL : Mikautadze colle un premier éclat à Lacazette

Georges Mikautadze a connu un été de folie entre sa participation à l'Euro avec la Géorgie, les multiples rumeurs autour de son avenir, son retour à Lyon, sa ville natale et son club formateur, le fait que les Gones n'aient pas payé la première échéance de son transfert à Metz et le début de saison très laborieux des Gones. L'ancien Messin a disputé les trois premiers matches de l'OL et n'a pas encore marqué, lui qui doit jouer sur un côté quand Alexandre Lacazette est sur le terrain.

Mikautadze devant Fofana et Lacazette

Mais à défaut d'avoir trouvé le chemin des filets, Georges Mikautadze a trouvé le chemin du cœur des supporters. En effet, le site olympique-et-lyonnais.com a eu un premier retour des ventes de maillots floqués et il s'avère que le Géorgien est leader, devant Malick Fofana et Alexandre Lacazette. Le Général, capitaine des Gones et idole des supporters, n'est pas leader dans un domaine. Une vraie surprise.

Le même média assure que le troisième maillot de la saison connaît un succès spectaculaire au niveau des ventes. Il aurait fait +115% des ventes par rapport à celui de la saison passée.

