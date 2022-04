OL - Montpellier : Aulas menace de claquer la porte après les incidents entre Toko-Ekambi et les Bad Gones !

Zapping But! Football Club L’OL a-t-il eu raison d’utiliser son « joker Ukraine » sur Tetê ?

Karl Toko-Ekambi a été pris en grippe par les Bad Gones sur la fin de la rencontre entre l'OL et Montpellier (5-2). En cause, une célébration vindicative du de l'attaquant camerounais après son but du 4-2. Célébration bien comprise du côté du Virage Nord, lesquels sont descendus au bord du terrain pour chanter des insultes à l’égard de l’ancien joueur de Villarreal.

"Si ça doit perdurer, je préfère m'en aller"

En zone-mixte, le président des Gones, Jean-Michel Aulas, a réagi à cet incident, menaçant de quitter le club. "C'est une grande tristesse. La réaction d'une toute petite partie d'un groupe historique. Karl ne s'est pas rendu compte de ce qu'il a fait. Il faut maintenant gérer la désescalade. On a franchi une situation qui, pour moi, n'est pas acceptable. Si ça doit perdurer, je préfère m'en aller. Le foot ce n'est pas ça !"

Aulas : "On a franchi une situation qui, pour moi, n'est pas acceptable. Si ça doit perdurer, je préfère m'en aller. Le foot ce n'est pas ça !" #OLMHSC pic.twitter.com/hlnMrd1Bg8 — Alexandre Corboz (@AlexCorboz) April 23, 2022

Pour résumer Le président des Gones, Jean-Michel Aulas, a menacé de quitter le club après les incidents entre Karl Toko-Ekambi et les Bad Gones survenues à la fin de la rencontre entre l'OL et Montpellier (5-2).

Fabien Chorlet

Rédacteur