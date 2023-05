OL - Montpellier : incroyable scénario à Lyon à la pause

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Avec les défaites du LOSC et du Stade Rennais, ce week-end, l'OL dispose d'une nouvelle chance pour se rapprocher du haut de tableau et croire à une qualification européenne. Il faut, toutefois, pour les joueurs de Laurent Blanc s'imposer face à Montpellier ce dimanche à Lyon.

C'était plutôt bien parti puisque les Gones étaient devant. Le MHSC s'était certes montré dangereux à la 27e minute, sur un corner direct de Maouassa, mais l'inévitable Alexandre Lacazette ouvrait le score à la 31e. Un centre de Cherki, une remise de Barcola et l'ancien Gunner reprenait en force du pied gauche pour mettre sa formation devant (1-0, 31e).

Problème, l'OL retombait vite dans ses travers. Offrait l'égalisation à Wahi (40e), à la suite d'une mauvais relance de Lepenant, et le MHSC prenait même l'avantage une minute plus tard, de nouveau par Wahi (41e) au terme d'une frappe du pied droit détournée dans le but de Lopes.

L'OL a 45 minutes pour montrer un tout autre visage.