OL - Montpellier : les Gones gâchent leurs deux buts d'avance et perdent un joueur sur blessure

L'Olympique Lyonnais est accroché à la pause par Montpellier (2-0). Moussa Dembélé (26e) et Thiago Mendes (43e) avaient donnés deux buts d'avance à l'OL avant qu'Elye Wahi (45+2e) et Téji Savanier (45+3e s.p.) ne permettent au MHSC de revenir au score juste avant la mi-temps. En plus de cela, les Gones ont perdu Damien Da Silva sur blessure lors de cette première période.

Fabien Chorlet

Rédacteur