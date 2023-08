OL - Montpellier : les Gones s'enfoncent, Lacazette voit rouge... Les notes des Lyonnais

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Moins saignant que son adversaire et incapable de se créer de situations, l’OL a d’abord fait un cadeau à Montpellier sur l’ouverture du score avec une passe décisive de Rémy Riou à Arnaud Nordin (20e) avant de se plomber définitivement sur deux contres fulgurants de Mousa Tamari (39e et 66e).

Si les Gones ont eu le ballon, ils ont surtout donné l’impression de ne pas réellement savoir comment l’utiliser dans les 30 derniers mètres jusqu’à la réduction du score d’Alexandre Lacazette (70e). Pour ne rien arranger, l’OL a fini à dix avec le carton rouge du capitaine lyonnais pour une faute de frustration sur Téji Savanier (80e) et Akor Adam a aggravé le score sur la fin en contre (90e). Lyon enchaîne déjà sa deuxième défaite en deux journées. Un résultat qui risque de ne pas plaire à John Textor. Laurent Blanc peut s’inquiéter…

Les notes des Lyonnais :

Riou (3) : auteur de la relance ratée qui a permis à Arnaud Nordin (20e) d’ouvrir la marque, le remplaçant d’Anthony Lopes a plombé son équipe. Il s’est un peu rattrapé en évitant le 3-0 face à Tamari (57e) mais tarde à se coucher sur le troisième but et se fait effacer comme un débutant sur le 4ème.

Kumbedi (3) : l’ancien Havrais a souffert face aux couloirs pailladins et notamment à Mousa Tamari. Il n’a jamais été en capacité d’amener le surnombre sur son côté.

Caleta-Car (3) : le Croate avait bien démarré avec une intervention autoritaire sur Tamari (17e). Malheureusement, il s’est aussi fait manger par le Jordanien avec un petit pont sur le 2-0 (39e) et il a souvent été pris de vitesse.

Diomandé (3) : match compliqué de A à Z pour l’Ivoirien, rapidement sanctionné d’un carton jaune pour avoir séché Nordin (13e) et qui a rarement pu imposer son agressivité ensuite.

Tagliafico (4) : le Champion du Monde a mis un peu plus d’impact que le reste de sa défense, quitte à multiplier les fautes. Complètement absent sur le troisième but signé Tamari (66e) et sanctionné d’un carton jaune pour l’ensemble de son oeuvre après un tacle par derrière sur un défenseur héraultais.

Caqueret (4) : le milieu lyonnais a beaucoup couru dans le vide et n’a pas été en réussite sur ses coups de pied arrêtés. Remplacé par Maitland-Niles (69e), passeur décisif sur son premier ballon mais clairement à court de rythme.

Lepenant (4) : bien moins intéressant qu’à Strasbourg, l’ancien Caennais a fait de la figuration et récolté un carton jaune logique pour tirage de maillot sur Tamari (29e).

Barcola (4,5) : quelques fulgurances mais trop peu de folie pour réellement déséquilibrer le bloc montpellierain. Il a également été sanctionné d’un carton jaune pour un croque en jambe sur Nordin (45e+4).

Cherki (3) : un nouveau match “pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué” du milieu offensif de l’équipe de France Espoirs qui a beaucoup percuté et obtenu des coup-francs mais n’a finalement jamais été efficace.

Jeffinho (3) : le Brésilien a perdu la joie de vivre et la folie qui le caractérisait à son arrivée en provenance de Botafogo. Il se complique la vie et ce n’est quasiment jamais efficace. Il tente de défendre sur Tamari sur le 3ème but mais là aussi ce fut trop léger (66e). Remplacé par Sarr (69e).

Lacazette (5) : s’il n’a pas été en mesure de retourner Montpellier à lui seul cette fois-ci, le Général aura été l’instigateur de la révolte des Gones avec son premier but de la saison sur une passe de Maitland-Niles (69e). Avant cela, il était l’un des seuls à tenter sa chance (52e, 65e sur coup-franc). Le capitaine lyonnais a perdu ses nerfs et pris un rouge pour avoir balayé Teji Savanier (80e).

