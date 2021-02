OL : Mourinho aurait ouvert la porte à Jean-Michel Aulas !

A l'occasion d'un entretien à RMC Sport intitulé « Aulas comme jamais » et qui sera diffusé le 5 février prochain à 21 heures, Jean-Michel Aulas a fait quelques révélations. Le boss de l'Olympique Lyonnais a notamment reconnu avoir discuté avec José Mourinho au moment du remplacement de Sylvinho.

Un problème de timing pour l'après-Garcia ?

« C'est pas un coup de fil au départ, mais un SMS pour lui dire qu'il y a un intérêt à se rencontrer. Il me répond qu'il était en fait pratiquement engagé avec un autre club. On savait que c'était pas vrai parce que, en particulier en Angleterre, je connais bien le président Lévy de Tottenham donc je savais que c'était pas acquis. Je l'ai relancé après ce message pour lui dire que s'il y avait une appréhension économique, on était devenu plus grand qu'il ne l'imaginait », a souri JMA, qui a eu droit à une réponse moins succinte du « Special One ».

« Là, il m'a rappelé, lui même, pour me dire qu'il était quand même effectivement engagé mais qu'il ne fermait par contre pas la porte pour l'avenir », a ajouté le boss de l'OL. Actuellement sous contrat avec Tottenham jusqu'en juin 2023, le Portugais ne sera, a priori, pas disponible au moment du départ de Rudi Garcia.