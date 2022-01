OL : Moussa Dembélé a prouvé sa générosité au Mali

Zapping But! Football Club Le duel de la semaine

De passage au Mali pendant les fêtes de fin d’année, Moussa Dembélé n’a pas oublié d’emporter avec lui quelques cadeaux dans sa hotte. L’attaquant de l’Olympique lyonnais en a profité pour distribuer des maillots aux habitants de ses terres d’origines en ces fêtes de Noël. Un élan de solidarité et de générosité que le joueur a partagé sur son compte Twitter.

Visite au Mali pour se ressourcer. Distribution de maillots au programme / Visit to Mali to revitalise. Jerseys distribution on the program😊😉🇲🇱 🔴🔵 @OL @dembelition @Ligue1UberEats #LaSource #LaTerreMère #Mansa pic.twitter.com/PNhXQbSSZs