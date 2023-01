OL : Nantes est prévenu, Tolisso a la recette pour un meilleur Lyon

Zapping But! Football Club OL : Peter Bosz peut-il tenir la saison sur le banc de l'OL ?

L’OL n'a pas réalisé un bon début de saison ! 8e après la 17e journée de championnat, les rêves de retrouver la Ligue des champions s'éloignent journée après journée pour les coéquipiers d’Alexandre Lacazette. En conférence de presse, le milieu de terrain lyonnais, Corentin Tolisso n’a pas maché ses mots sur l’attitude des siens pendant les matchs.

"Le coach l’a déjà annoncé auparavant, on manque un peu d'agressivité ! Le point de vue que j'ai par rapport à notre équipe, c'est que on peut faire mieux sinon aujourd'hui on ne serait pas 8e ! À l'entraînement je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'agressivité, il faut la retranscrire pendant les matchs", a d’abord expliqué l’ancien du Bayern Munich.

"Il faut être plus méchant, sans pour autant découper tout le monde, mais on le voit dans nos matchs. Parfois on perd énormément de duels et on n’est pas sur le second ballon, ce sont des détails qui font qu'à un moment donné, c’est l'adversaire qui a la balle et pas toi. Sur ce point-là, l'arrivée de Lovren va nous permettre de progresser", a confié l’international français avant le déplacement de l’OL à Nantes.