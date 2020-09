OL – Nîmes (0-0) : Garcia regrette le manque de réalisme et glisse une pique sur l'arbitrage

Forcément, le coach lyonnais n'a pas caché sa déception, même s'il estime que le corps arbitral n'a pas été d'un grand secours en ne sifflant pas deux situations tendues dans la surface adverse.

Un manque de réalisme qui se paie cash

« C'est sur que ce n'est pas un bon résultat, d'abord dû au fait qu'on n'ait pas fait suffisamment ce soir. Comme à Bordeaux, comme à Montpellier on a des occasions pour ouvrir le score et on ne le fait pas. On souffre d'un manque de réalisme offensif, de présence dans la surface, notamment sur les centres. On a des occasions et il faut les mettre quand c'est comme ça. »

Deux décisions litigieuses

« Je retiens aussi qu'il y a deux situations litigieuses, sur la remise de la tête Diomandé et un plaquage sur Dembélé. On s'aide pas nous même et on n'est pas aidé non plus. »

Un turn-over obligatoire

J'ai trouvé que les joueurs qui avaient joué les deux derniers matchs étaient fatigués. Tous les autres étaient frais et heureusement. Je pense qu'on a souffert des trois matchs en sept jours. Ce n'est pas une excuse mais ça fait partie des constats.