OL : nouvelle révélation sur Textor, le fiasco est tout proche

C'est demain dimanche que Jean-Michel Aulas et les dirigeants de l'OL décideront de la suite à donner concernant les négociations avec John Textor pour le rachat d'une majorité des parts du club. Jusqu'à présent, l'homme d'affaires américain n'a pas réussi à boucler son tour de tables pour réunir les fonds suffisants. Et si l'on en croit les dernières informations du site Get French Football News, il ne devrait pas y parvenir.

A l'origine, c'est Bill Foley qui devait apporter les 523 M€ nécessaires au plan de Textor pour l'OL. Mais Foley avait un doute sur la capacité de son compatriote à parvenir à ses fins et il a préféré se retirer. Désormais, Textor a de nouveaux investisseurs pour l'épauler mais ceux-ci veulent qu'il mette tous ses clubs en gage. Ce qui a été fait pour Botafogo et Molenbeek mais ça coince avec Crystal Palace. Parce que Textor a besoin de transférer les parts qu'il a en son nom vers une holding. Et que cela nécessite de nombreuses autorisations. Demain, la problématique ne devrait pas avoir avancé d'un pouce. Et les négociations entre l'OL et Textor pourraient donc tomber à l'eau...

John Textor & Lyon:



🔵 The Premier League is not holding up the purchase, contrary to media reports

🔵 Bill Foley was not excluded from Textor’s bid because Lyon had credit concerns, rather Foley pulled out as he had concerns about Textor



So what’s up? https://t.co/ujOQJKnMx7