OL : nouvelles révélations sur le départ de Genesio au Stade Rennais

Alors que, comme le rapporte Le Progrès, l’OL a relancé Bruno Genesio suite à l’Olympico perdu à Marseille (0-3), l’ancien coach du Stade Rennais – que l’on disait « fatigué » par son passage en Bretagne – serait bel et bien prêt à reprendre du service pour aider son club de cœur à se sauver.

« Forces obscures » et « Mercato fébrile »

D’ailleurs, Mohamed Toubache-Ter a repris les choses au clair concernant cette excuse évoquée par les dirigeants rennais pour justifier la démission de Genesio : il s’agissait d’une version édulcorée.

L’insider assure que Bruno Genesio n’était pas plus fatigué que cela mais « surtout remonté à l’endroit des forces obscures et du Mercato fébrile ». Un nouveau pavé dans la mare de Florian Maurice, le directeur sportif des Rouge et Noir.

Faut arrêter avec l’excuse de la « fatigue rennaise »

Il était surtout remonté à l’endroit des forces obscures & du mercato fébrile. — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) December 7, 2023

