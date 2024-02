OL - OGC Nice : les compos sont tombées !

Zapping But! Football Club OL : Matheus, Perri, B.Lage... Lyon doit-il accentuer le recrutement Botafogo ?

Remonté à la 13e place au classement grâce à ses deux victoires consécutives contre l'Olympique de Marseille (1-0) et Montpellier (1-2), l'Olympique Lyonnais reçoit ce vendredi (21h) l'OGC Nice, toujours dauphin du Paris Saint-Germain malgré sa défaite dimanche dernier face à l'AS Monaco (2-3), en match d'ouverture de la 22e journée de Ligue 1. Et on connaît les compositions officielles de ce choc.

Les compos officielles

OL : Lopes - Maitland-Niles, Mata, Caleta-Car, Tagliafico - Caqueret, Matic, Mangala - Nuamah, Lacazette, Benrahma.

OGC Nice : Bulka - Lotomba, Todibo, Ndayishimiye, Bard - Sanson, Rosario, Thuram - Laborde, Guessand, Cho.

