OL - OGC Nice : les supporters lyonnais allument leurs joueurs et prennent la défense de Juninho

Zapping But! Football Club Olympique Lyonnais : La question de la semaine

Remontés après la défaite subie par l'Olympique Lyonnais sur la pelouse de l'AS Monaco (2-0) dimanche dernier, les Bad Gones ont affiché leur agacement en déployant une banderole cinglante contre leurs joueurs avant le choc ce samedi face à l'OGC Nice. "Votre irrégularité et votre mentalité sont à vomir, réveillez-vous !", a lâché le groupe de supporters de l'OL du Virage Nord.

Durant cette rencontre, les supporters lyonnais ont également rendu hommage à Juninho, qui a quitté son poste de directeur sportif du club rhodanien en décembre dernier. "Juninho : légende éternelle" et "Juni : un départ dans l'indifférence et un amour éternel", a-t-on-pu lire sur des banderoles déployées dans le Groupama Stadium.

Pour résumer

Avant et pendant le choc entre l'Olympique Lyonnais et l'OGC Nice, les supporters des Gones ont allumé leurs joueurs et rendu hommage à Juninho par le biais de banderoles.