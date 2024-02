OL – OGC Nice : Pierre Ménès détruit encore Clément Turpin

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Dans sa vidéo sur sa chaîne YouTube, Pierre Ménès a violemment charger l’arbitrage de Clément Turpin sur la rencontre OL – OGC Nice (1-0) de vendredi soir : « Comment parler de ce match sans évoquer le « Turpin show » ? Une fois de plus… Cela ne m’amuse pas spécialement d’allumer les arbitres toutes les semaines mais là, ce n’est pas possible… Et ça tombe toujours sur nos soi-disant stars : Frappart et Turpin. Avant, j’aurais mis Letexier avec mais je le trouve en progrès cette saison », a glissé le consultant.

« Deux penaltys énormes dans le même match »

Pour Pierre Ménès, il y avait bien deux penaltys : « Le premier penalty, y a un coup de coude de Caleta-Car sur Guessand mais il n’y a rien. Certains Lyonnais disent qu’il y a main de Guessand avant. Si on veut… Surtout le penalty de Tagliafico en fin de match où il tient le Niçois par le maillot et le fait tomber. Il y a deux penaltys énormes dans le même match (…) En plus, on a appris cette semaine qu’entre Lannoy et Gautier, c’était la guéguerre à la tête des arbitres. Tout le monde en pâtie ».

Auteur d’un tweet pendant la partie, Ménès a pris le tarif de la part des suiveurs lyonnais mais il tient à confirmer que cela visait l’arbitrage de Clément Turpin et non une faveur faite à l’OL : « Mon tweet sur le vol m’a volé une volée de haine de la communauté lyonnaise mais, encore une fois, je ne vois pas en quoi je critique Lyon. Je critique l’arbitrage de Turpin, une nouvelle fois déficient et encore une fois tellement content de lui ».

Ligue 1, J22 (1) : Paris déjà champion ?



Retour sur Lyon-Nice, Lille-Le Havre et Nantes-PSG. Avec un titre de vidéo que seul les initiés comprendront... ;)https://t.co/eOIKN5CDIo via @YouTube — Pierre Ménès (@PierreMenes) February 17, 2024

