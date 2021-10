OL, OGC Nice : Reine-Adelaïde donne de ses nouvelles

Zapping But! Football Club OL - Lorient: le débrief et la présentation du derby

Victime d'une rupture des ligaments croisés antérieurs du genou gauche en février dernier, alors qu'il était prêté à l'OGC Nice et disputait le derby de la Riviera contre l'AS Monaco, Jeff Reine-Adelaïde est depuis rentré à Lyon. D'après L'Equipe, le milieu offensif devait reprendre l'entraînement collectif au mois de novembre. Ce ne sera pas le cas.

Sur son compte Twitter, l'ancien joueur d'Arsenal et d'Angers a expliqué qu'il y avait eu un petit contre-temps : "Retour simplement différé de quelques semaines, mais on bosse ! Hâte de vous retrouver et merci pour vos messages !". L'OL n'a pas communiqué de temps de passage pour son joueur ni évoqué un possible retour à la compétition avant la fin de l'année.

Retour simplement différé de quelques semaines, mais on bosse 💪🏾

Hâte de vous retrouver et merci pour vos messages ! — Jeff Reine-Adélaïde (@jreineadelaide) October 28, 2021