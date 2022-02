OL - OGC Nice : un Lyonnais parle de match référence

Zapping But! Football Club PSG-OL : le débrief et la présentation de la semaine

Grâce à des buts de Moussa Dembélé (7e s.p.) et Karl Toko-Ekambi (52e), l'Olympique Lyonnais s'est offert ce samedi le choc de la 24e journée de Ligue 1 face à un OGC Nice transparent (1-0). Grâce à cette victoire, les Gones, qui pointent provisoirement à la 6e place du classement, se relancent dans la course à l'Europe.

"C'est un match référence pour nous"

Quelques secondes après le coup de sifflet final, le gardien de l'OL, Anthony Lopes, s'est arrêté au micro de Canal+ pour livrer son analyse du match. "On avait à coeur de bien démarrer ce match, c'est ce qu'on a fait. On sait qu'on a énormément pêché dans ce domaine face à Monaco, on avait manqué d'agressivité dans notre début de match. On a fait deux périodes de très haut niveau. C'est un match référence pour nous dans cette saison."

Superbe victoire de la #teamOL face à Nice !



Du jeu, des beaux gestes et de la solidité, le @GroupamaStadium s'est régalé 😍🔴🔵#OLOGCN 2-0 pic.twitter.com/vA9oPNBuZX — Olympique Lyonnais (@OL) February 12, 2022