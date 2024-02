OL - OM : Aulas envoie un message fort à Textor après l’Olympico

Zapping But! Football Club OL : quel doit être la priorité du Mercato d'hiver ?

4 victoires lors des 6 derniers matches : après une première partie de saison catastrophique, l'OL s'éloigne de la zone rouge. L'effet Pierre Sage. Une embellie confirmée par le succès contre l'OM (1-0) hier grâce à un but de Lacazette.

"C’est le vrai début de l’aventure made by John and Eagle"

Jean-Michel Aulas, l’ancien président des Gones, présent au Groupama Stadium, a commenté sur les réseaux la vidéo partagée par John Textor affichant la joie dans le vestiaire lyonnais. «C’est le vrai début de l’aventure made by John and Eagle : je vous souhaite le meilleur pour notre OL et tous ses supporters. Merci», a-t-il posté. Confiant, "JMA".

