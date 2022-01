OL - OM : Aulas lance une nouvelle attaque contre la LFP

Zapping But! Football Club OL - Lorient: le débrief et la présentation du derby

Expert dans l'art de la manipulation, Jean-Michel Aulas vient de se faire remarquer sur Twitter pour une énième salve à l'encontre de la LFP, qui a programmé l'Olympico début février, pendant une trêve internationale qui mobilisera les internationaux nord et sud-américains. Sous prétexte d'un bilan d'après-trêve hivernale, le patron de l'OL laisse entendre que son équipe est sur le remonte-pente et que cette programmation pourrait couper son bel élan.

"Premier bilan post-trêve : on ne joue pas aussi bien que pendant la première partie championnat mais on ne concède plus autant d’occasions ! On vient de prendre 7 points sur 9 et on se retrouve à 4 points du 4e, 9 de l’OM (- 1 match). que la LFP veut nous faire jouer sans nos meilleurs joueurs ! Médias ?" Eh bien, ce média trouve la ficelle un peu grosse, comme toujours avec le président Aulas. Qui faisait beaucoup moins de manières quand il tentait de faire reprendre le match arrêté fin novembre alors que Dimitri Payet était touché. Et que ce genre de messages sert uniquement à préparer le terrain à une grosse déconvenue ou à un bel exploit face au rival marseillais...

@OL 1er bilan post trêve:on ne joue pas aussi bien que pendant la 1ère partie championnat mais on ne concède plus autant d’occasions!On vient de prendre 7pts/9 et on se retrouve à 4 pts/4 ème , 9 pts de L’OM(-1)que la LFP veut nous faire jouer sans nos meilleurs joueurs!médias? — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) January 23, 2022