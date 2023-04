OL - OM : Blanc déplore une injustice, Lopes prêt à vriller avec les supporters !

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

L’OL a perdu pas mal d’illusions hier en s’inclinant contre l’OM à la dernière seconde de l’Olympico (1-2). Malgré ce scénario totalement fou, Laurent Blanc n’était pas totalement au fond du trou même s’il regrettait un non partage des points.

Lopes prêt en en découdre !

« C'est très cruel. Je pense que le partage des points aurait été plus juste. On a eu une balle de match, eux aussi, a-t-il analysé en conférence de presse. Le score qui aurait le mieux reflété le match aurait été 1-1. Je ne suis pas frustré, parce qu'on est en progrès sur certains points. C'est le foot que j'aime. On les a gênés mais quand tu prends zéro point, tu fais une mauvaise opération. Arrêtons de regarder ce qui se passe chez le voisin, occupons-nous de nous. Faisons ce qu'on doit faire. Ça sera le cas pour les six matches qui restent. On ne doit pas se projeter. »

De son côté, Anthony Lopes s’est pris le bec au coup de siffle final. Venu à la rencontre des supporters, le gardien de l’OL a été retenu par la sécurité interne pour lui éviter une confrontation physique avec des dizaines de personnes. Il a ensuite regagné le vestiaire, visiblement hors de lui pour sa 450e sous le maillot lyonnais.

Anthony Lopes, le gardien de l'OL, est venu à la rencontre des supporters après la défaite face à l'OM. L'explication a été vive. https://t.co/UpCT8tJry1 #OLOM pic.twitter.com/9nmLitDmBt — L'ÉQUIPE (@lequipe) April 23, 2023

Bastien Aubert

Rédacteur