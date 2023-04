OL : Blanc jette des fleurs à l'OM et Tudor avant l'Olympico

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

L'Olympico

"Comme j'ai dit à mes joueurs, c'est un super match à jouer contre une très bonne équipe. Ce sera difficile mais les recevoir dans son stade avec une bonne ambiance, c'est bien. Il faut être prêt à jouer, à souffrir aussi."

La phase retour

"Lors des matchs retours, on prend des points, on est l'équipe qui en prend le plus. Cela prouve qu'il y a des progrès mais il reste des matchs. Malheureusement on n'a pas de jokers, on doit prendre tous ces points. Cela nous met une pression supplémentaire, mais tous les matchs il faut les gagner dans le foot. Je ne sais pas si ça change l'approche des joueurs, on se prépare de la même façon. En faisant des bons résultats, on peut améliorer les choses sur l'ambiance générale."

"L'OM est l'une des meilleures équipes du championnat"

L'OM

"C'est l'une des meilleures équipes du championnat, dans tous les termes. Elle se déforme constamment, c'est plaisant à voir jouer, athlétiquement c'est très fort. Leur jeu est total, il demande beaucoup d'implication. Marseille a fait des sacrés matchs."

Tudor

"Igor Tudor, il était rugueux sur le terrain ! Mais c'est un très bon entraîneur, il demande une vraie implication, des dépassements de fonction... C'est beau."

Son groupe

"Il y a eu peu d'arrivées lors du mercato, le groupe s'est dessiné, avec des jeunes qui s'en sortent bien. Bravo à eux mais la saison n'est pas finie. Je suis tolérant avec eux mais aussi chiant parfois, exigeant avec eux."

Son coup de gueule contre Cherki

"Oui, mais s'il me répond comme ça je suis preneur. Je tâcherai de le faire dès le début du match la prochaine fois !"

Propos retranscrits par RMC Sport.