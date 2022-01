OL - OM : Bosz évoque la fin du Mercato et en veut toujours à Marseille pour le report !

Zapping But! Football Club OL - Strasbourg : le brief d'avant match

Le point santé

« La liste des absents est longue. Vous ne pouvez pas imaginer. On a des joueurs blessés dont Houssem (Aouar). Tino (Kadewere) et Damien (Da Silva) sont suspendus. Karl (Toko Ekambi) est très bon à la CAN, Lucas (Paqueta) joue avec le Brésil. Bruno (Guimarães), on sait son histoire. Moussa (Dembélé) est malade. Heureusement, il nous reste des bons joueurs. Sinaly (Diomandé) est opérationnel. Il a joué 45 minutes avec la Pro2. Jason (Denayer) n'est pas là ».

Sur l'incertitude Slimani

« Je pense qu'Islam est encore avec nous mais le Mercato se termine à minuit... »

Sur le match rejoué et l'absence de public

« OL – OM sans public, c'est emmerdant. Ça me fait mal de jouer sans public (…) À mon avis, ce n'était pas nécessaire d'arrêter OL – OM. Il y a un fou qui a fait ça alors qu'il y avait 60 000 spectateurs dans le stade. L'arbitre ne voulait pas arrêter ! Le match a été arrêté car Marseille n'a pas voulu revenir ! Oui, je suis toujours en colère ».

Sur l'OM

« Marseille est une équipe qui joue mais qui peut aussi rester en bloc sans presser. Ça me fait plaisir de voir l'équipe de Sampaoli. J'ai vu l'évolution de l'équipe de Marseille qui était moins bien au début mais qui maintenant est régulière (…) Je pense pas qu'il n'y ait de problème de fatigue pour Marseille, il n'y pas eu un enchainement de matchs. Les absences, c'est la possibilité pour les autres joueurs de montrer que le coach s'est peut-être trompé avant ».

Sur le départ de Bruno Guimarães

« Bruno était très important pour moi. Sur le terrain mais aussi au niveau humain, c'est un gagneur. Je comprends très bien le club, autant d'argent, c'est vraiment beaucoup. Je comprends le joueur aussi. Oui, j'ai parlé avec Bruno avant son départ, c'était avant le match du Brésil. Je l'ai beaucoup apprécié, c'était difficile parce qu'il était en équipe nationale ».

Sur les choix du Mercato

« Sur le mercato, je suis toujours en échange avec le club. J'ai validé ce qu'il s'est passé. Avec mon expérience, j'ai donné ma vision. Il ne faut pas prendre de joueurs juste pour prendre. Je veux que des joueurs qui apportent quelque chose ».

Sur les arrivées de Faivre et Ndombélé

« On a des bons joueurs, même demain on aura une bonne équipe. Il faut regarder sur le long terme. Les deux joueurs n'ont pas encore signé mais ce sont des joueurs de qualité. Romain peut jouer à un poste où on n'a peu de joueurs, sur les côtés ».

Sur la dynamique de l'OL

« On a bien commencé 2022, c'est bien pour la confiance. Ça montre qu'avec ce système, c'est difficile de nous battre même si c'est 1-0, le 0 est important aussi. Les adversaires n'ont pas 10 occasions face à nous, absolument pas ».

Retranscription : compte Twitter d'Inside Gones.