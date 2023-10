OL : coup de théâtre pour l’arrivée de l’Arabie saoudite à Lyon !

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Intéressée par l’OM en vue d’un possible rachat auprès de Frank McCourt, l’Arabie saoudite pourrait-elle changer de cible et investir à l’OL ? La rumeur a été éventée ces derniers jours mais elle ne serait pas fondée. Foi de Thibaud Vézirian,

« D’après The Independent, une autre entité saoudienne reprendrait soit Valence soit l’OM, rappelle le journaliste de Team Football. C’est bidon, il n’y a à ce jour rien avec Valence, c’est une diversion, comme le coup de l’OL la semaine dernière. Ce qui est le plus drôle dans cette histoire, c’est qu’on nous parlait de Lyon, là c’est Valence, mais on nous dit, étrangement d’ailleurs, que le dossier Valence est plus compliqué que celui de l’OM ? Ce qui devient grotesque, c’est quand on sait toutes les péripéties expliquées depuis 3 ans concernant ce dossier de l’OM et cette vente. Il n’y a pas de situation plus compliquée que tout ce qui s’est passé autour de l’OM. Donc, c’est vraiment un clin d’œil très drôle. À l’arrivée, bien sûr, on dira que l’OM finalement va se faire en un ou deux mois, après des négociations. »

Un dernier problème avec les Ultras à régler ?

Toujours d’après Vézirian, Pablo Longoria doit régler un dernier obstacle avec les Ultras pour que la vente définitive soit sur les rails. « Pablo Longoria doit régler le problème avec certains Ultras avant que le processus n’avance » martèle-t-il. Ce ne serait pas une simple querelle de tribunes mais le dernier verrou à faire sauter.

