OL, OM, Equipe de France : Bosz prend Sampaoli pour taper sur Deschamps et Mourinho

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Si l’OL a envie de pacifier les relations avec l’OM avant l’Olympico du 21 novembre prochain, il a trouvé en Peter Bosz l’homme idéal. Le technicien néerlandais a encore dit tout le bien qu’il pensait du travail de Jorge Sampaoli, l’une de ses références avec Johan Cruyff en terme de coaching.

« Une grande partie de ma vision du jeu provient de Johan Cruyff. Si je copie Johan Cruyff, les joueurs vont le sentir et réaliser que ce n'est pas vraiment moi. C'est comme si je me mettais à faire du Mourinho, à imiter ses conner***. Ce serait fake, a-t-il déclaré dans So Foot. Lui est comme ça, il est authentique. Après sur le plan tactique, là oui, je prends beaucoup de chose de Cruyff, mais aussi d'autres entraîneurs. Sampaoli, par exemple, j'adore, c'est vraiment spécial ce qu'il propose. Quand il était sélectionneur du Chili, il jouait avec deux défenseurs centraux de petite taille, alors que tout le monde pensait qu'il fallait des types de deux mètres super costauds. Ses centraux, ils pressaient, c'était impressionnant. »

On l’a compris, l’actuel coach de l’OL n’apprécie guère son homologue de l’AS Rome. « Mourinho, je déteste, mais c'est sa façon de jouer, ça marche et il a remporté beaucoup de titres avec ses idées, a-t-il développé avant d’évoquer le cas Didier Deschamps. Le style de jeu de Didier Deschamps avec la France ? Je préfère celui de l'Espagne. Mais la France a remporté la Ligue des nations, elle est championne du monde en titre, donc là-dessus, on ne peut rien dire. »