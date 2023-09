OL, OM : Grosso lance un premier défi à Gattuso

Champion du Monde 2006 en même temps, Fabio Grosso (OL) et Gennaro Gattuso (OM) se connaissent parfaitement. Si le premier a pris la place du second sur le banc de Lyon, l’ancien milieu du Milan AC a finalement rebondi à Marseille cette semaine suite au départ de Marcelino.

En conférence de presse ce vendredi, Grosso a évoqué pour la première fois son compatriote, lui souhaitant « le meilleur » et de « bonnes choses » avec l’OM… Sauf pour le prochain Olympico au Vélodrome du 29 octobre.

« C’est un gars super. On a une super relation, mais dans trois semaines… », a rappelé l’ancien coach de Frosinone, convaincu que Gennaro Gattuso parviendra à redresser l’OM : « Il y a des problèmes à l’extérieur, mais il a des qualités ».

Podcast Men's Up Life

Pour résumer

Très amis loin des terrains, Fabio Grosso et Gennaro Gattuso ne le seront plus lors du prochain OM - OL. Si le coach des Gones est dithyrambique et qu'il souhaite le meilleur à "Rino", il entend quand même lui jouer un mauvais tour dans trois semaines au Vélodrome.