OL, OM : l'agression d'un supporter marseillais agite le quotidien de l'OL

Le retour de Lacazette à l'OL est-il possible ?

C'était il y a quelques jours, déjà. Pour un huitième de finale de Coupe Gambardella à Canet-en-Roussillon, entre le club local et l'OL. Au contraire de ce qui était attendu, une cinquantaine de supporters lyonnais avait effectué le déplacement. Au terme de la rencontre, remportée par les Lyonnais 2-0, des incidents ont éclaté.

Devant le stade, Alexandre, jeune homme de 17 ans, a en effet été frappé par une quinzaine de pseudo-supporters. Motif ? Porter ce jour-là, un pull aux couleurs de l'OM. Il a ensuite été conduit à l'hôpital, et s'est vu prescrire 4 jours d'ITT. Depuis, comme le révèle l'Equipe, le président Aulas s'est emparé du dossier et a même contacté la famille du jeune supporter. Le président espère même l'inviter au stade Vélodrome lors du match OM-OL.

Les dirigeants Lyonnais, en attendant, ont annoncé qu'ils se constitueraient parties civiles des plaintes. Le but ? Avoir vite accès au dossier et sanctionner les coupables. Le club, qui aimerait que la justice aille plus vite, compte d'ailleurs sur une photo du parcage lyonnais pour trouver les agresseurs et engager des poursuites. Toujours selon le média, au sein de Lyon1950, association de supporters du Virage Sud, on rechercherait activement les coupables de l'agression afin de les exclure du groupe.