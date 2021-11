OL – OM : la peine de l'agresseur de Payet est-elle suffisante ?

Zapping But! Football Club OL - Strasbourg : le brief d'avant match

Coupable d'avoir lancé une bouteille d'eau sur la tête de Dimitri Payet lors d'OL – OM dimanche dernier et passé en comparution immédiate à Lyon, l'homme de 32 ans à l'origine de l'arrêt de l'Olympico a écopé d'une peine exemplaire.

En effet, la justice a quasiment frappé avec la peine maximale possible pour ce genre de faits en le sanctionnant de six mois de prison avec sursis, assorti de deux ans de mise à l'épreuve, d'une interdiction de stade de cinq ans avec pointage au commissariat tous les jours de match (OL, OL Féminin, équipe de France) et de trois ans d'interdiction de port d'armes.

Si la décision est lourde, est-elle selon vous suffisante pour endiguer la recrudescence de violence dans les stades de Ligue 1 ?