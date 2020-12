OL, OM : la stratégie de Villas-Boas ne parle pas au vestiaire des Gones

Depuis le début de saison, le PSG ne montre pas son emprise habituelle sur la Ligue 1 et cela laisse libre court aux rêves des concurrentes. Monaco, LOSC, OL ou encore OM. Tous peuvent imaginer réaliser les exploits monégasques ou montpelliérains des dernières années en allant chercher le titre.

Du côté de l'OM, la prudence reste néanmoins de mise. André Villas-Boas, après la victoire à Nîmes, a demandé du temps pour juger que son club peut bel et bien doubler le PSG.« C'est trop tôt. Ce qu'on pense c'est que le calendrier en fin de saison nous est favorable. Jusqu'en mars, on a des oppositions directes. On doit rester à côté d'eux pour regarder ce qui peut se passer ensuite. Lyon, Monaco, Lille sont en forme avec des grosses qualités offensives. S'il se passe quelque chose, on doit être prêt. Mais on verra vraiment en mars. »

De Sciglio et Guimaraes sont ambitieux

Mais cette stratégie prudente n'est pas partagée par tout le monde. Et notamment du côté de l'OL où les joueurs lyonnais ne cachent pas leur ambition. Exemple avec Mattia De Sciglio dans les colonnes du Progrès. « L'objectif est de se qualifier pour la C1. On est quatre ou cinq équipes en deux, trois points, et le rendez-vous à Paris sera l'occasion de nous rapprocher. Si on dépasse le PSG, ce sera une belle performance. On est 3e et il faut être ambitieux », annonce l'Italien.

Même son de cloche pour Bruno Guimaraes qui, devant la presse, a appelé à jouer plus que l'objectif du podium. « On veut jouer la Ligue des champions mais ce n'est pas possible cette saison. On donne tout pour la rejouer la saison prochaine. Le titre ? Je sais qu’on a une équipe très forte, on a des grands joueurs, on s’entraîne fort, on pense qu’on peut gagner le championnat, on va devoir travailler encore plus fort », assure le milieu brésilien.