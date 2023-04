OL - OM : Laurent Blanc a préservé un cadre en vue de l'Olympico

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

Vendredi à Toulouse, Laurent Blanc a réservé une petite surprise aux suiveurs de l'OL en titularisation le brésilien Henrique à gauche de la défense en lieu et place de Nicolas Tagliafico, absent de la feuille de match.

Le principe de précaution pour Tagliafico

A l'issue de la rencontre remportée 2-1 par l'OL, Laurent Blanc a justifié cette décision : « Il a beaucoup donné à la Coupe du monde, ça prend de l’énergie, il aurait pu jouer, mais mieux valait ne pas prendre de risque. Et Henrique a fait son match ».

Gêné au niveau du pubis, le Champion du Monde devrait bel et bien retrouver sa place face à l'OM dimanche prochain. Déjà privé de Saël Kumbedi (suspendu) et alors que Malo Gusto s'annonce encore trop juste pour être titularisé, Laurent Blanc ne pouvait pas se permettre de perdre un titulaire indiscutable (et d'expérience) pour ce choc décisif dans la course à l'Europe.

