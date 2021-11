OL - OM : le Préfet du Rhône charge l'arbitre, Aulas met la pression

Zapping But! Football Club Olympique Lyonnais : La question de la semaine?

De toute évidence, il était important pour lui de réagir. Et surtout de donner sa version des faits. On parle ici du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Pascal Mailhos, qui sur les ondes de BFM TV Lyon a donné un nouvel éclairage sur les événements qui ont conduit à l'arrêt définitif du match OL-OM hier soir. Instructif.

"L’arbitre interrompt le match et convoque une réunion à autour de laquelle se trouvent les deux présidents, la ligue, l'arbitre, le vice-procureur, le DDSP et moi. Je rappelle que l'article 549 du code prévoit très clairement que la décision de maintenir et de suspendre le match est de la responsabilité unique de l'arbitre. C’est dit dès le début de la réunion par le responsable de la ligue. Je donne mon avis sur deux hypothèses, j’évalue les avantages et les inconvénients. Je ne donne pas de préférence, et à l’issue de cette réunion l’arbitre, très clairement, décide de maintenir le match, nous demande quelques minutes pour l'échauffement, et sous réserve que nous mettions quatre boucliers au point de corner(...)Une deuxième réunion se tient à la demande de l’arbitre, dans son vestiaire. Il nous annonce qu’il ne reprendra pas le match nous lui faisons valoir la volte-face que cela représente. Nous en prenons acte."

Toujours selon le Préfet, aucune pression du président de l'OL, ou de l'OM, ne s'est faite ressentir. Par ailleurs, et il y a quelques minutes pour le compte de l'Equipe, Jean-Michel Aulas s'set exprimé sur les potentielles sanctions encourues par son club. "Je ne sais pas ce qu'on entend par sanction lourde. Et dans ce cas, il faudra revenir sur les autres matches depuis le début de la saison, comme je l'ai dit. Une défaite sur tapis vert ? Je n'imagine pas qu'on ne rejoue pas. Regardez ce qu'il s'est passé à Nice."

Incidents OL-OM: Pascal Mailhos, préfet du Rhône, assure que l'arbitre a finalement changé d'avis sur la reprise du match pic.twitter.com/hHay9KGrEt — BFM Lyon (@BFMLyon) November 22, 2021