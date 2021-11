OL - OM : le verdict est tombé pour l'agresseur de Payet !

Zapping But! Football Club PSG-OL : le débrief et la présentation de la semaine

Depuis dimanche soir, tout le monde appelait à une sanction sévère à l'encontre de l'homme de 32 ans ayant jeté une bouteille d'eau sur la tête de Dimitri Payet après seulement quatre minutes de jeu pendant l'Olympico. Arrêté immédiatement, il est comparu ce mardi et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'au vu du verdict, il ne risque pas de recommencer de sitôt !

En effet, il a écopé de six mois avec sursis de prison, avec deux ans de mise à l'épreuve, de cinq ans d’interdiction de stade et de trois ans d’interdiction de port d’arme (!). Il devrait pointer au commissariat à chaque match de l'OL mais également de sa section féminine et de l'équipe de France. Une condamnation exemplaire qui, espérons-le, mettra un terme à la mauvaise manie du jet de projectiles sur les joueurs adverses !

Six mois de prison avec sursis et cinq ans d'interdiction de stade pour l'auteur du jet de bouteille sur Dimitri Payet https://t.co/A6DfYjLg58 pic.twitter.com/hBs10JBUrh — L'ÉQUIPE (@lequipe) November 23, 2021