OL, OM, LOSC, ASSE : Rudi Garcia ne devrait pas rebondir au Genoa

Le communiqué est tombé en fin de matinée, à deux jours d'un match sur la pelouse de la Fiorentina : "Le CFC de Gênes annonce que l’entraîneur Andriy Shevchenko a été relevé de ses fonctions. Le club remercie l’entraîneur et son staff pour le travail accompli avec engagement au cours de ces mois. Les rênes techniques de l'équipe première seront temporairement confiés à M. Abdoulay Konko, assisté de Roberto Murgita".

L'intérim Konko ne devrait pas durer plus d'un match. En début de semaine prochaine, le Genoa devrait officialiser l'arrivée de son nouvel entraîneur. Mais ce ne devrait pas être Rudi Garcia. Consultant pour Canal+ depuis la fin de son contrat à l'OL en juin dernier, le technicien a fait acte de candidature, lui qui adore le Calcio et qui y est respecté après son passage réussi à la Roma (2013-janvier 2013). C'est l'Allemand Bruno Labbadia, qui sort pourtant d'expériences ratées à Hambourg (deux fois), Stuttgart, Wolfsburg et au Hertha Berlin, qui devrait être nommé...

🔴🔵 Il Genoa Cfc comunica che il tecnico Andriy #Shevchenko è stato sollevato dall’incarico. Il Club ringrazia l’allenatore e il suo staff per il lavoro svolto con impegno in questi mesi.



📝 https://t.co/QX2F8IVyYB pic.twitter.com/qErO9kY8VC — Genoa CFC (@GenoaCFC) January 15, 2022