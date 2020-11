OL, OM, LOSC - Mercato : pour Cabaye, Rudi Garcia a un énorme défaut

Opposé au LOSC, ce dimanche soir, Rudi Garcia est constamment critiqué par les supporters des Gones. Ces derniers reprochent à l'ex-coach des Dogues son passage à l'OM. En fin de contrat au terme de la saison, Garcia ne devrait pas prolonger son aventure dans le Rhône. Forcément, une fin d'histoire chaotique se profile encore pour le champion de France 2011.

Pour engranger ce titre national avec le LOSC, Garcia s'est appuyé sur Yohan Cabaye. Interrogé par Téléfoot, l'ex-milieu relayeur de l'ASSE prédit une fin d'histoire compliquée à l'OL pour Rudi Garcia : "Quand on a gagné le championnat, sur des matches difficiles, on a su gagner avec des joueurs du banc. Il arrive à concerner l'ensemble de son groupe sur une certaine période. Mais, on peut voir qu’à chaque fois, Garcia n’arrive pas à finir une histoire avec les clubs. Je ne sais pas pourquoi. Au LOSC, à l’AS Roma, l'histoire se finit mal. À l’OM, des joueurs ont de la rancœur envers lui. On va voir comment ça se termine à l'OL... Mais sa carrière montre que cela se finit pas forcément bien dans ses anciens clubs."