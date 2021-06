OL, OM : on a trouvé un joueur ayant gardé un bon souvenir de Rudi Garcia !

A Marseille comme à Lyon, Rudi Garcia a connu la même histoire : une arrivée pleine de promesses, un départ plein de rancœur. Le technicien a réussi l'exploit de se mettre les deux fois ses dirigeants, ses joueurs et ses supporters à dos. A l'OL, il a peut-être fait encore plus fort en dégommant le directeur sportif, Juninho, juste après le dernier match, ce qui lui valu une réponse cinglante de la part des joueurs. Mais au milieu de ce sombre tableau, on trouve la voix discordante de Maxime Lopez. L'ancien Minot, aujourd'hui à Sassuolo, a remercié Garcia pour tout ce qu'il lui a apporté lors de leur passage commun à l'OM.

"Je dois presque tout au coach Garcia"

« Lors de la première saison avec le coach Garcia, je mets un doublé à Caen (5-1, le 30 avril 2017) et à l’heure de jeu, le coach me sort. Je n’avais pas envie d’être remplacé car, forcément, je voulais mettre le triplé (rires). On avait gagné 5-1, j’en avais mis deux, Flo’ Thauvin en avait mis trois. Quand le coach me sort, je maronne. Mais je maronne vraiment. Le lendemain, il avait fait une réunion durant laquelle il m’avait secoué, il m’avait remis les idées en place. »

« C’est pour ça que je dis que je dois presque tout au coach Garcia. Pas uniquement parce qu’il m’a fait jouer. Certes, il m’a lancé, mais il m’a également appris le métier de footballeur. Il a fait en sorte que je ne prenne pas la grosse tête. »

💬 Maxime Lopez 🇫🇷 à La Provence 🗞 : « L'OM, ça reste une fierté. J'ai réalisé mon rêve, j'ai réalisé le rêve de mon père, de mon frère et comme je l'ai déjà dit, que l'on m'aime ou pas, on ne pourra pas m'enlever ce que j'ai fait à l'Olympique de Marseille. » 🎙 pic.twitter.com/skrOFdQaNU — Treize013 (@treize013) June 10, 2021

Pour résumer

L'ancien Marseillais Maxime Lopez a adoré travailler avec Rudi Garcia, pourtant brocardé aussi bien à l'OM qu'à l'OL.