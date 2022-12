OL, OM : résultats opposés lors des matches amicaux

Zapping But! Football Club Jean Michel Aulas peut-il vraiment quitter l'Olympique Lyonnais ?

L'OL et l'OM poursuivent leur préparation. Bien au chaud, avant de retrouver le froid de la France et la Ligue 1 à la fin du mois de décembre. Dans l'après-midi, et à Dubaï, les hommes de Laurent Blanc l'ont emporté en match amical face aux Reds de Liverpool sur le score de 3-1 avec un doublé de Lacazette et un but de Barcola.

De leur côté, les joueurs de Igor Tudor affrontaient la formation italienne de Sassuolo. Et ce pour une défaite sur le score de 3-2. Après avoir ouvert le score en première période grâce à Alexis Sanchez, les Marseillais ont concédé l'égalisation à la demi-heure de jeu. Au retour des vestiaires, Dimitri Payet a remis les siens devant (56e), avant de craquer en toute fin de match sur deux buts de Sassuolo inscrits aux 65e et 90e minute.