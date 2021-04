OL, OM : Rudi Garcia répond aussi à Pablo Longoria et fixe le cap avec Slimani

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

Sur les blessés

« Tino Kadewere et Djamel Benlamri qui sont en travail individuel. Les autres devraient être disponibles, même Houssem Aouar. »

Sur l'efficacité retrouvée

« Ce qu'il faut garder, c'est qu'on a été très efficace et on a converti nos occasions, c'est surtout ça la différence avec les matchs nuls. La différence c'est surtout que Lucas Paqueta qui est plus proche de la surface. Mais pour moi c'est vraiment l'efficacité qui est importante ».

Sur Islam Slimani

« Ce qui servira à Islam c'est de marquer un but, il le mérite. Ça va arriver bientôt, je lui ai dit (…) Tout le monde doit travailler, Islam le fait naturellement. On a un attaquant différent, on a plus de solution sur des centres, son jeu de tête est important. Il fait jouer les autres et fait briller ses coéquipiers, c'est un garçon très bon dans le jeu combiné. Islam doit aussi chercher la profondeur même si on a Karl et Tino qui dévorent les espaces. C'est important pour étirer les défenses ».

Sur le retour d'Houssem Aouar

« C'est bien qu'Houssem reviennent à ce moment-là, avec la coupe et l'enchainement des matchs. On a pas de pression, on est 4ème, qu'est ce qu'il peut nous arriver de pire ? On doit prendre des risques pour gagner les matchs ».

Sur le retour au 4-2-3-1

« Si on continue à jouer comme ça, on a 3 joueurs pour 2 postes (au milieu, ndlr). Ils sont complémentaires, avec Paqueta, on peut jouer en pointe haute ou en pointe basse dans le même match ».

Sa réponse à Pablo Longoria

« Pablo Longoria est l'un des meilleurs à son poste, on se connait, on s'apprécie. Je ne peux pas être d'accord avec ce qu'il a dit, il y a trop d'exemples de joueurs qui ne sont pas individualistes, formés par des entraineurs français. Il a peut-être raison sur le fait qu’on ne soit pas assez présents à l’étranger, pas forcément dans les grands clubs, mais dans des clubs de seconde partie de tableau. Il faudra peut-être qu’on soit plus soutenus par nos médias nationaux. Il y a des entraineurs français avec des parcours fantastiques à l’étranger. Pogba, Tolisso, Kanté sont des joueurs très collectifs, qui savent jouer dans des systèmes différents. Ce n’est pas pour rien que les meilleurs jeunes du monde sont formés en France ».

Retranscription : compte Twitter d'Inside Gones.