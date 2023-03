OL, OM : une légende lyonnaise rend hommage... au Vélodrome

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

Les supporters lyonnais et marseillais passent beaucoup de temps à se chambrer sur les réseaux sociaux, notamment sur le thème du "seul Olympique". Les Phocéens branchent les Gones sur l'ambiance tristounette dans leur stade ou les affluences souvent gonflées communiquées à la LFP alors que le deuxième anneau est rarement plein. Depuis ce dimanche, ils ont un nouvel angle d'attaque.

En effet, dans sa traditionnelle interview du dimanche "Paroles d'Ex", L'Equipe a interrogé Cris. A la question, "le meilleur stade de L1 dans lequel vous avez joué ?", l'ancien défenseur brésilien, lyonnais de 2004 à 2012, n'a pas répondu Gerland mais le Vélodrome ! "On savait que là-bas, on allait avoir la pression des supporters. Ça me motivait. A chaque fois, je me disais : "Une belle équipe, une belle pelouse et des supporters, il va falloir y aller. Sinon, t'es mort !"."