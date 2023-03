OL : fin de saison pour Anthony Lopes ?

Zapping But! Football Club OL : Peter Bosz peut-il tenir la saison sur le banc de l'OL ?

Victime d'une fracture au doigt lors de l'échauffement du quart de finale de la Coupe de France face à Grenoble (2-1) où il avait malgré tout tenu sa place, le portier de l'Olympique Lyonnais, Anthony Lopes, a manqué ce dimanche le match contre Lorient (0-0).

Podcast Men's Up Life

Vercoutre donne des nouvelles de Lopes

Au micro d'OL Play, Rémy Vercoutre a évoqué la blessure du Portugais après le match face à Lorient, annonçant qu'il pourrait faire son retour pour la réception ce vendredi (21h) du LOSC, en match d'ouverture de la 27e journée de Ligue 1. "Cette fracture est un petit peu embêtante parce qu’elle n’est pas au bon endroit et il fallait absolument avoir des jours de repos pour faire en sorte que ça se consolide au plus vite. Maintenant, on va faire un état des lieux en début de semaine tout de suite pour voir comment on peut le réhabiliter, le protéger et puis on va essayer de le préparer pour Lille. Au final, ce sera lui qui nous dira ses sensations et ce sera le coach qui décidera", a confié l'entraîneur des gardiens lyonnais d'avant d'annoncer qu'une opération, et donc possiblement d'une fin de saison, était aussi possible.

"Si la fracture est encore touchée, malheureusement il faudra l’opérer et si on l’opère, on perd Anthony peut-être pour la fin de la saison. Nous, notre objectif c’est de faire en sorte qu'on ne le perde pas sur une longue période et surtout, même si on était amené à le perdre sur une tout petite période, on a une grande confiance en Rémy Riou qui permet à Anthony de se ressourcer."

🎙 Rémy Vercoutre évoque la blessure d'Anthony Lopes et son éventuel retour.



L'Après-Match est sur #OLPLAY 📱💻 https://t.co/ZkaxHWr5Wl pic.twitter.com/bgSty9hc6Z — Olympique Lyonnais (@OL) March 5, 2023

Pour résumer Le gardien de l'Olympique Lyonnais, Anthony Lopes, qui se remet d'une fracture au doigt, pourrait faire son retour pour la réception ce vendredi (21h) du LOSC. Mais il pourrait aussi passer sur la table d'opération.

Fabien Chorlet

Rédacteur