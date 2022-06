OL : on en sait plus sur le rachat du club

Zapping But! Football Club OL - INFO BUT! : Aktürkoglu, Yilmaz… Lyon regarde en Turquie

Le temps passe, le dossier chauffe, et les informations s’affinent autour du rachat de l’OL. Selon les informations de RMC Sport, cinq offres ont été émises pour racheter les parts de Pathé et IDG correspondant à 40% du capital. À l’heure actuelle il n’en reste que trois sur la table, toutes américaines.

3 candidats au rachat

Le mieux placé serait un fonds de pension américain proche de la NBA et du monde du basket. La présence de Tony Parker intéresse les Américains et facilite l’échange mais le processus s’annonce long. Les deux autres candidats sont Foster Gillett et John Textor.

Le premier officiait en tant que directeur de Liverpool lorsque son père en était propriétaire entre 2007 et 2010. Le second est actionnaire majoritaire de Botafogo au Brésil et aimerait étendre son réseau à la France. Il est également copropriétaire de Crystal Palace et Molenbeek.

Aulas maintenu

Le montant de la transaction n’est pas connu mais l’OL peut s’attendre à une belle enveloppe. Lors du rachat de 20% des parts du club par IDG en 2016 la valeur totale du capital de l’OL était estimée à 500 millions d’euros. Le président Lyonnais est lui-même à la manœuvre de la transaction.

Jean-Michel Aulas compte bien mener la même opération que lors du rachat de Pathé en 1999 c’est-à-dire vendre des actions minoritaires et garder la main mise sur le club au niveau décisionnel.

Yann Noailles

Rédacteur