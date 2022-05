OL : Papin tacle Bosz pour sa gestion d'une star des Gones

Zapping But! Football Club Olympique Lyonnais : Quelle est la révélation de l'année à Lyon ?

En feu depuis quelques semaines, Moussa Dembélé n'a cependant pas permis à l'Olympique Lyonnais d'atteindre ses objectifs en cette fin de saison. Mais pour Jean-Pierre Papin, interrogé par Le Progrès, ce n'est pas de la faute de l'attaquant. Ce serait plutôt celle de Peter Bosz, qui n'en a pas fait l'homme de base de son système tactique.

« J’aime beaucoup ce style d’avant-centre, a déclaré le Ballon d'Or au sujet de Dembélé, auteur de 21 buts et 5 passes décisives en 35 matches cette saison. Quand on a un bestiau comme Dembélé devant, il faut jouer pour lui, ce qui ne se faisait pas suffisamment lors de la première partie de la saison. Il est bon de la tête, puissant, il a toute la panoplie de l’attaquant moderne et son ratio occasions/buts est meilleur que les saisons précédentes, il est plus influent pour son équipe. » SI Bosz reste à l'OL la saison prochaine, écoutera-t-il le conseil de JPP ?

Raphaël Nouet

Rédacteur